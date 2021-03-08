Son dakika haber! USTA OYUNCU RASİM ÖZTEKİN HAYATINI KAYBETTİ (1)
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Son dakika haber! USTA OYUNCU RASİM ÖZTEKİN HAYATINI KAYBETTİ (1)

08.03.2021 21:45 | Son Güncelleme: 08.03.2021 21:49
Son dakika haber! USTA OYUNCU RASİM ÖZTEKİN HAYATINI KAYBETTİ (1)

Son dakika haberleri: İSTANBUL DHAUsta oyuncu Rasim Öztekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İSTANBUL DHA

Usta oyuncu Rasim Öztekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztekin'in vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurdu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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