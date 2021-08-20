Son dakika haber... Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Hüseyin Babat ve Rabia Eylül Duman, finale yükseldi
Son dakika haberler... Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 60 kiloda Hüseyin Babat ve kadınlar 38 kiloda Rabia Eylül Duman, finale adını yazdırdı.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 60 kiloda Hüseyin Babat ve kadınlar 38 kiloda Rabia Eylül Duman, finale adını yazdırdı.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Saraybosna'da gerçekleştirilen şampiyonada yarı final müsabakaları sona erdi.
Erkekler 60 kiloda ringe çıkan minik milli sporcu Hüseyin Babat, Hırvatistan'dan rakibi Bernard Grgic'i mağlup ederek finale yükseldi.
Kadınlar 38 kiloda ringe çıkan minik milli sporcu Rabia Eylül Duman ise Ermenistan'dan rakibi Viktorya Zakaryan'ı mağlup ederek finale adını yazdırdı.
44 kiloda Rabia Yenigün, 48 kiloda Eda Nur İlhan, 51 kiloda Ruken Levent, 64 kiloda Sudenaz Tokgöz, 70 kiloda Yonca Gül ise yarı final müsabakalarında rakiplerine mağlup olarak şampiyonada bronz madalya kazandı.
Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda final müsabakaları 20 Ağustos cuma günü oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak