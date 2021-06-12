Son dakika haber | Üsküdarlılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "kentsel dönüşüm" sözü için teşekkür etti
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Son dakika haber | Üsküdarlılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "kentsel dönüşüm" sözü için teşekkür etti

Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Üsküdar'ın Burhaniye, Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde oturan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracını güzergahı boyunca durdurarak "kentsel dönüşüm" sözü için teşekkürlerini sundu.

Üsküdar'ın Burhaniye, Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde oturan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracını güzergahı boyunca durdurarak "kentsel dönüşüm" sözü için teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Güzergahtaki Natoyolu Caddesi'nde toplanan Burhaniye, Kirazlıtepe ve Ferah mahalleli vatandaşlar, Erdoğan'ın makam aracını 8 kez durdurdu.

Kentsel dönüşüm konusunda kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileten vatandaşlar, Erdoğan'la sohbet de etti.

Güzergahında Türk bayrakları açan ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el sallayarak karşılık veren Erdoğan, çocuklara da oyuncak dağıttı.

Üsküdarlılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dün Burhaniye Şehriban Hatun Camii'nin açılışı sırasında kentsel dönüşüm sorunu yaşadıklarını iletmiş, Erdoğan da "Aynı aynı hiç endişe etmeyin, Kirazlıtepe'de, Ferah'ta ne verildiyse aynı sözü sizlere burada ben veriyorum." demişti.

Son dakika haber | Üsküdarlılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kentsel dönüşüm' sözü için teşekkür etti
Son dakika haber | Üsküdarlılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kentsel dönüşüm' sözü için teşekkür etti
Son dakika haber | Üsküdarlılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kentsel dönüşüm' sözü için teşekkür etti
Son dakika haber | Üsküdarlılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kentsel dönüşüm' sözü için teşekkür etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel

Son dakika haber | Üsküdarlılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kentsel dönüşüm' sözü için teşekkür etti
Son dakika haber | Üsküdarlılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "kentsel dönüşüm" sözü için teşekkür etti
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