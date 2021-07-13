ÜSKÜDAR'DAKİ ESRARENGİZ CİNAYETTE ZAMAN AŞIMINA 2 GÜN KALA 3 GÖZALTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÜSKÜDAR'DAKİ ESRARENGİZ CİNAYETTE ZAMAN AŞIMINA 2 GÜN KALA 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜSKÜDAR'da 2001 yılında öldürülen Ramazan Aksu (57) cinayetinde polis zaman aşımına iki gün kala 3 kişiyi gözaltına aldı.

ÜSKÜDAR'da 2001 yılında öldürülen Ramazan Aksu (57) cinayetinde polis zaman aşımına iki gün kala 3 kişiyi gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilere adli kontrol tedbiri uygulandı.

Üsküdar Kiraztepe Mahallesinde 14 Temmuz 2001 yılında 57 yaşındaki Ramazan Aksu 7 yerinden bıçaklandıktan sonra çarşafla boğazına düğüm atılarak öldürülmüş bir halde bulunmuştu. Polis o dönem yaptığı incelemede evde 3 farklı parmak izine rastlamış, ancak şüpheliler tespit edilememişti.

OLAY YERİNDEKİ KİMLİK KARS'TA ÇALINTI ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından zaman aşımına yaklaştığı belirlenen dosya tekrar açıldı. Yapılan incelemede o dönem olay yerinde bulunan bir kimlik dikkat çekti. Bu kimlik kullanılarak çıkarılan telefon hattını incelemeye alan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimliğin 2000 yılında Kars'ta askerlik yapan bir kişiye ait olduğunu tespit etti. Bu kişinin kimliğini kaybettiği öğrenildi. Soruşturmada kimliği alarak o kimlikle hat çıkaran kişinin Yunus B. olduğu tespit edildi.

APFIS SİSTEMİNDE PARMAK İZİ EŞLEŞTİ

Cinayet Büro Dedektifleri olay yerinden o dönem alınan 3 parmak izlerini yeniden incelediğinde 2 kişinin parmak izinin APFIS sisteminde eşleştiğini tespit etti. Parmak izi eşleşen Ramazan A. (44) Fatih'te gözaltına alındı. Yine parmak izi olay yerinde eşleşen S.E. de yakalandı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 3 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden evde parmak izi çıkan Ramazan A. tutuklandı. Yunus B. ev hapsi alırken S.E. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde olayla ilgilerinin olmadığını öne sürdükleri öğrenildi.

ÜSKÜDAR'DAKİ ESRARENGİZ CİNAYETTE ZAMAN AŞIMINA 2 GÜN KALA 3 GÖZALTI
ÜSKÜDAR'DAKİ ESRARENGİZ CİNAYETTE ZAMAN AŞIMINA 2 GÜN KALA 3 GÖZALTI
ÜSKÜDAR'DAKİ ESRARENGİZ CİNAYETTE ZAMAN AŞIMINA 2 GÜN KALA 3 GÖZALTI
ÜSKÜDAR'DAKİ ESRARENGİZ CİNAYETTE ZAMAN AŞIMINA 2 GÜN KALA 3 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Aşırı alkollü olduğu için gece kulübüne alınmayan kadın güvenliğin parmağını ısırarak kopardı
Aşırı alkollü olduğu için gece kulübüne alınmayan kadın güvenliğin parmağını ısırarak kopardı
BEYOĞLU'NDA GECE KULÜBÜNDE DEHŞET ANLARI: GÜVENLİKÇİNİN PARMAĞINI KOPARAN KADINA FECİ DAYAK
BEYOĞLU'NDA GECE KULÜBÜNDE DEHŞET ANLARI: GÜVENLİKÇİNİN PARMAĞINI KOPARAN KADINA FECİ DAYAK
Elleri, gözleri bağlanarak kaçırılan iş insanının kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı
Elleri, gözleri bağlanarak kaçırılan iş insanının kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Vahap Seçer Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Tarkan Sibel Can Ebru Gündeş Deniz Akkaya
Spor Arda Turan Salih Uçan Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ÜSKÜDAR'DAKİ ESRARENGİZ CİNAYETTE ZAMAN AŞIMINA 2 GÜN KALA 3 GÖZALTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 13:05:58. #1.15#

title