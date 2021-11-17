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Üsküdar'daki çatı yangını söndürüldü

AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

Üsküdar'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Burhaniye Mahallesi Mevlana Sokak'ta bulunan bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın sonucu binada hasar meydana geldi.

Üsküdar'daki çatı yangını söndürüldü

Üsküdar'daki çatı yangını söndürüldü

Üsküdar'daki çatı yangını söndürüldü

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AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri

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