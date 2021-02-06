Üsküdar'da yangın
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Üsküdar'da yangın

06.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:37

Üsküdar'da bir binanın üst katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Üsküdar'da bir binanın üst katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki beş katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Maddi hasarın oluştuğu dairenin boş olduğu öğrenilirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üsküdar'da yangın
Üsküdar'da yangın
Üsküdar'da yangın
Üsküdar'da yangın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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