Üsküdar'da yangın

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Üsküdar'da bir binanın üst katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Üsküdar'da bir binanın üst katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki beş katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Maddi hasarın oluştuğu dairenin boş olduğu öğrenilirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan