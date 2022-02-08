Son dakika haber... Üsküdar'da patlamanın yaşandığı binada yıkım çalışması tamamlandı - Haberler
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Son dakika haber... Üsküdar'da patlamanın yaşandığı binada yıkım çalışması tamamlandı

AA, Şükrü Gündüz - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul'un Üsküdar ilçesinde patlamanın meydana geldiği 3 katlı binada yıkım çalışmaları sona erdi.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Üsküdar ilçesinde patlamanın meydana geldiği 3 katlı binada yıkım çalışmaları sona erdi.

İş makinelerinin getirtildiği binada hazırlıklar yapılarak yıkım çalışması başlatıldı. Gece boyu devam eden çalışmaların ardından yıkım tamamlandı.

Polis ve zabıta ekiplerinin çevrede aldığı güvenlik önlemi devam ediyor.

Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında dün henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmiş, yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Son dakika haber... Üsküdar'da patlamanın yaşandığı binada yıkım çalışması tamamlandı

Son dakika haber... Üsküdar'da patlamanın yaşandığı binada yıkım çalışması tamamlandı

Son dakika haber... Üsküdar'da patlamanın yaşandığı binada yıkım çalışması tamamlandı

AA / Şükrü Gündüz - Güncel

İstanbul, Üsküdar, Güncel, Haber

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