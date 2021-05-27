Son dakika haberi! Üsküdar'da kısıtlama saatinde '1 paket kuruyemiş' hırsızlığı kamerada
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Son dakika haberi! Üsküdar'da kısıtlama saatinde '1 paket kuruyemiş' hırsızlığı kamerada

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Üsküdar'da kısıtlama saatinde '1 paket kuruyemiş' hırsızlığı kamerada Üsküdar'da kuruyemiş hırsızlığı kamerada Üsküdar'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala bir marketin önüne gelen şüpheli şahsın, dışarıda kilitli halde bulunan stantından kuruyemiş çaldığı anlar...

Üsküdar'da kısıtlama saatinde '1 paket kuruyemiş' hırsızlığı kamerada

Üsküdar'da kuruyemiş hırsızlığı kamerada

İSTANBUL - Üsküdar'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala bir marketin önüne gelen şüpheli şahsın, dışarıda kilitli halde bulunan stantından kuruyemiş çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala bir marketin önüne gelen şüpheli şahıs, önce çevreyi kontrol etti sonrasında ise market önünde bulunan ve kilitli olan kuruyemiş stantına yöneldi. Kuruyemiş stantının kilidini zorlayarak koruma kapağını aralayan şahıs, stantta bulunan kuruyemiş paketini çaldıktan sonra gözden kayboldu. Yaşanan o anlar iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi! Üsküdar'da kısıtlama saatinde '1 paket kuruyemiş' hırsızlığı kamerada
Son dakika haberi! Üsküdar'da kısıtlama saatinde '1 paket kuruyemiş' hırsızlığı kamerada
Son dakika haberi! Üsküdar'da kısıtlama saatinde '1 paket kuruyemiş' hırsızlığı kamerada
Son dakika haberi! Üsküdar'da kısıtlama saatinde '1 paket kuruyemiş' hırsızlığı kamerada
Son dakika haberi! Üsküdar'da kısıtlama saatinde '1 paket kuruyemiş' hırsızlığı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya

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