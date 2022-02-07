Son dakika haber... Üsküdar'da doğalgaz patlaması sonrası vatandaşların panik anı kamerada
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Son dakika haberler... Üsküdar'da bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması sırasında vatandaşların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.
ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar'da bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması sırasında vatandaşların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Üsküdar Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması nedeniyle 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, patlama nedeniyle binada ve çevredeki binalarda maddi hasar meydana geldi.
PATLAMA ANINDA PANİK KAMERADA
Patlama sırasında çevredeki vatandaşların panik anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların patlamanın etkisiyle kaçıştıkları görülüyor.
(İHA)