Üsküdar'da doğal gaz kutusunda çıkan yangın binanın çatısına sıçradı
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Üsküdar'da doğal gaz kutusunda çıkan yangın binanın çatısına sıçradı

Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Üsküdar'da doğal gaz kutusunda çıkıp 4 katlı binanın çatısına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Üsküdar'da doğal gaz kutusunda çıkıp 4 katlı binanın çatısına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Zeynep Kamil Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın girişinde bulunan doğal gaz kutusunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler, binanın çatısına sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, İGDAŞ, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İGDAŞ ekipleri gazı keserken, itfaiye de yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Ekiplerin yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın nedeniyle binanın çatısı ve apartmanın önünde park halindeki 5 otomobil hasar gördü.

Üsküdar'da doğal gaz kutusunda çıkan yangın binanın çatısına sıçradı
Üsküdar'da doğal gaz kutusunda çıkan yangın binanın çatısına sıçradı
Üsküdar'da doğal gaz kutusunda çıkan yangın binanın çatısına sıçradı
Üsküdar'da doğal gaz kutusunda çıkan yangın binanın çatısına sıçradı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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