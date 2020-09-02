Son dakika haber... Üsküdar'da asker uğurlama konvoyu oluşturanlara ceza kesildi
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Son dakika haber... Üsküdar'da asker uğurlama konvoyu oluşturanlara ceza kesildi

Son dakika haberlerine göre Üsküdar'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında geçici olarak yasaklanmış olmasına rağmen asker uğurlama konvoyu oluşturan 3 sürücü ile 2 yolcuya, toplam 16 bin 590 lira ceza kesildi.

02.09.2020 16:19 | Son Güncelleme: 02.09.2020 16:24

Üsküdar'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında geçici olarak yasaklanmış olmasına rağmen asker uğurlama konvoyu oluşturan 3 sürücü ile 2 yolcuya, toplam 16 bin 590 lira ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Kuzguncuk mevkisindeki tünelde, trafiği yavaşlatan ve çevreyi rahatsız eden asker konvoyunu durdurdu.

Konvoyda bulunan araç sürücüleri İsmet Ş., Barbaros Çetin K. ve Hamit Y. ile 2 yolcuya, "Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet", "Kamunun huzurunu bozacak ve kişilere zarar verecek şekilde saygısızca araç sürmek" ile "trafik görevlilerinin uyarılarına uymamak" suçlarından toplam 16 bin 590 lira idari para cezası uygulandı.

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Son dakika haber... Üsküdar'da asker uğurlama konvoyu oluşturanlara ceza kesildi

Kaynak: AA

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