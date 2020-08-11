Son dakika haber! - Üsküdar'da alışveriş merkezinde koronavirüs tedbirleri denetlendi
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Son dakika haber! - Üsküdar'da alışveriş merkezinde koronavirüs tedbirleri denetlendi

Son dakika haberine göre - Üsküdar'da alışveriş merkezinde koronavirüs tedbirleri denetlendi İçişleri Bakanlığı talimatıyla en geniş ikinci koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin denetimi Üsküdar'da alışveriş merkezinde devam etti.

Son dakika haber! - Üsküdar'da alışveriş merkezinde koronavirüs tedbirleri denetlendi
11.08.2020 17:05 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:09

- Üsküdar'da alışveriş merkezinde koronavirüs tedbirleri denetlendi

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı talimatıyla en geniş ikinci koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin denetimi Üsküdar'da alışveriş merkezinde devam etti. İlçe protokolünün bizzat katıldığı denetimde alışveriş merkezinde gezen ve yemek yiyen vatandaşlarla birlikte esnafta salgına karşı bir kez daha uyarıldı.

Üsküdar Kaymakamı basın mensuplarına teşekkür etti

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katıldığı koronavirüs salgını denetimleri alışveriş merkezinde devam etti. Maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda sık sık uyarılarda bulunan protokol üyelerinden Kaymakam Demiryürek, "Genel anlamda alınan tedbirlerin uygulandığını görüyoruz. Biz de genel merkezi idare genel belediyemiz sahadayız.İnsanlarımızın özellikle toplu olarak bulunabileceği bütün alanlarda İçişleri Bakanlığımızın talimiyeti doğrultusunda özellikle rehberlik ön plana çıkartılacak şekilde sahada olmaya devam edeceğiz." diyerek basın mensuplarına da rehberlik fonksiyonuna katkı sağladığı için teşekkür etti. Belediye Başkanı Türkmen, "Bizler de yerel yönetimler olarak bu denetimlerin içerisindeyiz. Bu denetimlerin amacı asla bir cezai işlem uygulamak değil farkındalığın artırılmasını sağlamak. Görüyoruz ki esnafımızın ve vatandaşların konuya yaklaşımı oldukça güzel. Kurallara uyulduğunu görüyoruz, alışveriş merkezleri ve bazı iş yerlerinin tüm tedbirlere uyduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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