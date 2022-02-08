Son dakika haber... ÜSKÜDAR'DA 5 KATLI BİNADAKİ PATLAMA ANI KAMERADA - Haberler
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Son dakika haber... ÜSKÜDAR'DA 5 KATLI BİNADAKİ PATLAMA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... ÜSKÜDAR'DA 5 KATLI BİNADAKİ PATLAMA ANI KAMERADA

Son dakika gündem haberi: ÜSKÜDAR'da 5 katlı binada meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - ÜSKÜDAR'da 5 katlı binada meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar, Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta dün öğle saatlerinde 5 katlı binanın dördüncü katında doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana geldi. 4 kişinin yaralandığı patlamanını güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Patlamayla birlikte binadan çevreye eşya ve molozların saçıldığı görülüyor.

Demirören Haber Ajansı - Güncel

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