Son dakika haber! Üsküdar'da 3 katlı binadaki patlamada yaralananlardan biri taburcu edildi

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, 3 katlı binada meydana gelen patlamada yaralanan 4 kişiden 1'i taburcu edildi, biri ağır 3 yaralının tedavisi devam ediyor.

Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında dün henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada yaralananların tedavileri sürüyor.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralıdan birinin taburcu edildiği, 2 hastanın ise genel durumlarının iyi olduğu ve takiplerinin sürdüğü öğrenildi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık yoğun bakım servisinde tedavi gören ve vücudunun büyük bölümünde yanık olan 26 yaşındaki Yakup Kara'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Öte yandan, binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, patlamanın ardından yoğun duman yayılması, bazı parçaların da havada savrulması yer alıyor.