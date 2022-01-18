İstanbul'da aracıyla çarptığı 2 yayanın ölümüne neden olan sürücüye dava

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde otomobiliyle çarptığı 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Üsküdar ilçesinde otomobiliyle çarptığı 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Eylül 2021'de Yavuztürk Mahallesi İzmir Sokak'ta kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan geçen Melike Karaca (14) ile Muhterem Çelik'e (43) çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Tuğba Ertuğrul hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, otomobiliyle seyir halinde bulunan sanık Ertuğrul'un aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin istinat duvarına çarptığı, ardından da aynı yönde seyir halindeki Erol Çevik'in kullandığı otomobilin sağ arka tarafına vurduğu belirtildi.

Sanık Ertuğrul'un kullandığı otomobilin daha sonra yaya halindeki Melike Karaca ile Muhterem Çelik'e çarptıktan sonra başka bir aracın sol arka kısmına çarparak durabildiği, meydana gelen kazada Karaca ile Çelik'in hayatını kaybettiği belirtildi.

İddianamede, sanık Tuğba Ertuğrul'un alınan beyanında, olay günü yanında bulunan 9 yaşındaki oğlu ile seyir halinde olduklarını, oturdukları site girişinde rampa bulunduğunu, siteye giriş yapmak için aracını yavaşlatmak istediğini ve frene bastığını, ancak frenin tutmadığını hissettiğini, bulunduğu yerin yokuş olması nedeniyle aracının kendiliğinden hızlandığını, el ve ayak freninin tutmaması nedeniyle yokuş aşağı arabasının hızlanarak olayın meydana geldiğini iddia ettiği kaydedildi.

"Kaza fren arızası nedeniyle meydana gelmedi"

C Bölgesi Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince düzenlenen kaza tespit tutanağına göre, kazanın oluşumunda sürücü Tuğba Ertuğrul'un "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu"nda yer alan "aracının hızını, aracın yük ve teknik özelliğine görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak" kuralını ihlal ettiği bildirildi.

İddianamede, sanık Ertuğrul'un verdiği ifadeye istinaden kullandığı aracın üçlü makine bilirkişisi eşliğinde incelenmesine karar verildiği, hazırlanan raporda araçta yapılan incelemede fren sistemi ile ilgili hidrolik sıvısında bir eksilmenin olmadığı, fren sisteminin çalışır vaziyette olduğu, söz konusu kazanın fren arızası nedeniyle meydana gelmediği, aracın hızı ve ilk çarpma sonrası direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile meydana gelmiş olduğunun bildirildiği açıklandı.

Trafik bilirkişisince hazırlanan raporda ise sanık Ertuğrul'un "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu"nun ilgili maddelerini ihlal ederek tam ve asli kusurlu bulunduğu belirtilen iddianamede, hayatını kaybedenlerin kusursuz olduğu yönünde görüş bildirildiği aktarıldı.

İddianamede, bu kapsamda sanık Tuğba Ertuğrul'un "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık Ertuğrul, Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.