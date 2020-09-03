Son dakika haber... UŞAK Uşak'ta orman yangını
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... UŞAK Uşak'ta orman yangını

Gelen son dakika haberine göre Uşak'ta orman yangınıUŞAK'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık bölgede yangın çıktı.

03.09.2020 16:21 | Son Güncelleme: 03.09.2020 16:38

Uşak'ta orman yangını

UŞAK'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık bölgede yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için arazöz ve orman işçileri çalışma başlattı.

İl merkezine bağlı Ciğerdede Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, bugün saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını, orman ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çalışma başlattı. Yangına 5 arazöz ve orman ekipleri müdahale ediyor. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber... UŞAK Uşak'ta orman yangını

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Sibel Can Sinan Akçıl Deniz Akkaya Demet Akalın
Spor Falcao Erol Bulut Şenol Güneş Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Adana Bakan Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika haber... UŞAK Uşak'ta orman yangını - Uşak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 16:39:05. #1.14#
title