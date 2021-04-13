Son dakika haber | Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı
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Son dakika haber | Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı

Son dakika haberi... Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i mahkemece tutuklandı.

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, koltukların altına gizlenmiş 1708 sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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