Son dakika haber | Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i mahkemece tutuklandı.
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, koltukların altına gizlenmiş 1708 sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık