Son dakika haber! Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haber! Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

07.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:15
Son dakika haber! Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberler... Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2'si kadın 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramada, 632 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E. tutuklandı, B.S. ve S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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