Son dakika haber: Uşak'taki orman yangını - Vali Funda Kocabıyık
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Uşak'taki orman yangını - Vali Funda Kocabıyık

Son dakika habere göre Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

03.09.2020 18:25 | Son Güncelleme: 03.09.2020 18:31

Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Ciğerdede köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Helikopterlerin de destek verdiği yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

"Çok büyük çaplı bir yangın olmadığını düşünüyoruz"

Uşak Valisi Funda Kocabıyık ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın bölgeye gelerek çalışmaları denetledi.

Vali Kocabıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına karadan ve havadan müdahalenin sürdüğünü belirtti.

Yangının 20 hektarlık bir alanda çıktığını kaydeden Kocabıyık, "Çok büyük çaplı bir yangın olmadığını düşünüyoruz. 4 helikopter aktif olarak burada çalışacak. 20 arazözümüz var sahada. Çalışmalarımız devam ediyor. Yeni olmuş bir olay, çok hızlı müdahale edildi." dedi.

Kocabıyık, şöyle konuştu:

"Risk altında olduğunu düşündüğümüz iki mahallemiz var; Pırtılar ve Hacı İmam. O mahallerimize de icap ettiğinde tahliye edilebileceklerini ve hazırlıklı olmalarını ilettik. Şu an tahliye söz konusu değil ama rüzgarın da etkisiyle yangın mahallerimize doğru ilerleyecek olursa tahliye yaparız. Üzücü olan buranın bizim ağaçlandırma bölgemiz oluşu. Yanan ağaçların hepsi çok genç. Ormanlarımıza içinde yaşayan canlılara karşı daha duyarlı olalım."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber: Uşak'taki orman yangını - Vali Funda Kocabıyık

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mansur Yavaş Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Yıldız Tilbe Pınar Tartan Mustafa Sandal
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Nihat Özdemir Mauricio Lemos Enner Valencia
Daha Fazla Eylül Bakan Adana Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Uşak'taki orman yangını - Vali Funda Kocabıyık - Uşak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 18:38:32. #1.15#
title