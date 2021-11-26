Son dakika haber! Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı - Haberler
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Son dakika haber! Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Uşak'ın Eşme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

UŞAK (AA) - Uşak'ın Eşme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri

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