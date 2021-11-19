Son dakika haber! Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika gündem haberine göre Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahalede bulunuluyor.

UŞAK (AA) - Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahalede bulunuluyor.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi ve Uşak Belediyesi itfaiyelerine bağlı çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor.

Son dakika haber! Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haber! Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haber! Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title