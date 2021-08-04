Son dakika haber! Uşak'ta tekstil deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberler... Uşak'ta bir tekstil deposunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.
Uşak'ta bir tekstil deposunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, Sarayaltı Mahallesi'ndeki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık