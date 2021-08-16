Son dakika haber... Uşak'ta orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü

Son dakika haberleri: UŞAK merkeze bağlı Kale Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile büyümeden söndürüldü.

UŞAK merkeze bağlı Kale Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile büyümeden söndürüldü. soğutma çalışmaları sürdürülen yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

İl merkezine bağlı Kale Mahallesinde bulunan ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler itfaiyeye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri ve 40 personelin müdahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Feyzi Davulcu