Son dakika haber: Uşak'ta orman yangını söndürüldü
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Son dakika haber: Uşak'ta orman yangını söndürüldü

Son dakika haber: Uşak'ta orman yangını söndürüldü
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akse Göleti kenarında bulunan ormanlık alanda yangını çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Uşak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Çevreköy'de yaşayan vatandaşların da kürek ve çapalarla çalışmalara destek verdiği yangın söndürüldü.

Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz, 1 su ikmal tankeri ve çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangında, 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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