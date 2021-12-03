Son dakika haber... Uşak'ta metil alkolden zehirlendiği değerlendirilen kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Uşak'ta metil alkolden zehirlendiği değerlendirilen kişi öldü

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Uşak'ta metil alkolden zehirlendiği değerlendirilen kişi öldü

Son dakika haber... Uşak'ın Eşme ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

UŞAK (AA) - Uşak'ın Eşme ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

İsalar köyünde ikamet eden Z.B. (53), dün sabah saatlerinde halsizlik ve görme kaybı şikayetiyle Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Z.B, müdahalesinin ardından metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Göğüs Yoğun Bakım Servisi'nde yapılan müdahaleye rağmen Z.B, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Z.B'nin kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title