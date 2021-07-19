Son dakika haber... Uşak'ta Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyareti yapıldı
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Son dakika haber... Uşak'ta Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyareti yapıldı

Son dakika haber... Uşak'ta Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyareti yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Uşak'ta, Kurban Bayramı arifesinde protokol üyeleri, şehit mezarlarını ziyaret etti.

Uşak'ta, Kurban Bayramı arifesinde protokol üyeleri, şehit mezarlarını ziyaret etti.

Valilik tarafından Şekerevleri Şehitliği'nde düzenlenen programda dua edildi, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Etkinliğe Vali Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş ile Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Vekili Hakan Ülkü, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da katıldı.

Vali Kocabıyık, daha sonra Uşak-Ankara kara yolundaki polis ve jandarma denetim noktalarını ziyaret etti.

Kocabıyık, denetim noktalarında durdurulan araç sürücüleriyle sohbet edip, dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda çağrıda bulundu.

Sürücülerin ve vatandaşların bayramlarını da kutlayan Kocabıyık, araçlarda bulunan çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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