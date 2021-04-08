Son dakika haber... Uşak'ta kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan 16 kişiye para cezası

Son dakika gündem haberine göre Uşak'ta kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 16 kişiye 50 bin 400 lira para cezası kesildi.