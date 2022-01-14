Son dakika haber | Uşak'ta kolunu pamuk açma makinesine kaptıran işçi öldü - Haberler
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Son dakika haber | Uşak'ta kolunu pamuk açma makinesine kaptıran işçi öldü

Son dakika haber | Uşak'ta kolunu pamuk açma makinesine kaptıran işçi öldü
AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Uşak'ta kolunu pamuk açma makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti.

UŞAK (AA) - Uşak'ta kolunu pamuk açma makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan Süleyman Baş (45) pamuk açma makinesinin kapağını açıp içindeki malzemeyi kontrol etmek istediği sırada kolunu makineye kaptırdı.

Kolu makineye sıkışması sonucu kopan Baş, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Baş'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri

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