Kaçak tütün operasyonu
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Kaçak tütün operasyonu

16.10.2020 19:07 | Son Güncelleme: 16.10.2020 19:33

Uşak'ta 253 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak'ta 253 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir depoda kaçak tütün işlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler tarafından depoya düzenlenen operasyonda, 253 kilogram kıyılmış tütün, 79 bin 800 boş makaron, 690 tütünle doldurulmuş makaron, yaklaşık 4 kilogram nargile tütünü, 161 yapıştırılmaya hazır TAPDK bandrolü, 2 otomatik sigara basma makinesi ele geçirildi.

Polis ekiplerince, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i ifadesinin alınmasının ardından salıverildi, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçak tütün operasyonu
Kaçak tütün operasyonu
Kaçak tütün operasyonu
Kaçak tütün operasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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