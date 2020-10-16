Kaçak tütün operasyonu
Uşak'ta 253 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Uşak'ta 253 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir depoda kaçak tütün işlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler tarafından depoya düzenlenen operasyonda, 253 kilogram kıyılmış tütün, 79 bin 800 boş makaron, 690 tütünle doldurulmuş makaron, yaklaşık 4 kilogram nargile tütünü, 161 yapıştırılmaya hazır TAPDK bandrolü, 2 otomatik sigara basma makinesi ele geçirildi.
Polis ekiplerince, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i ifadesinin alınmasının ardından salıverildi, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık