Son dakika haber | Uşak'ta husumetli olduğu kişiyi pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber | Uşak'ta husumetli olduğu kişiyi pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı

Son dakika haber | Uşak'ta husumetli olduğu kişiyi pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Uşak'ta husumetli olduğu kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Uşak'ta husumetli olduğu kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Katil zanlısı H.K, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi. H.K. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 2. Avcı Sokak'ta H.K, aralarında husumet bulunan Nazmi Tunca'yı 1 Ağustos'ta pompalı tüfekle ateş ederek ağır şekilde yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Tunca, hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan H.K. ise saklandığı evde polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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