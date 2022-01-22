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Hafif ticari araçtaki yangın güvenlik kamerasında

AA / Orhan Sunal - Haberler | Güncel

Uşak'ın Eşme ilçesinde hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

EŞME, UŞAK (AA) - Uşak'ın Eşme ilçesinde hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

64 EK 565 plakalı aracıyla seyir halindeyken yanık kokusu alan Mehmet C, Eşme Yeni Sanayi Sitesi'ndeki tamirciye gitti.

Tamircinin kokunun nedenini bulmak için incelediği sırada araç alev aldı.

Çevredekilerin müdahale ettiği yangın, Eşme İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde araçtaki yangın yer alıyor.

Hafif ticari araçtaki yangın güvenlik kamerasında

Hafif ticari araçtaki yangın güvenlik kamerasında

Hafif ticari araçtaki yangın güvenlik kamerasında

AA / Orhan Sunal - Son Dakika Haberleri

Tragger, Yangın, Eşme, Uşak, Güncel, Haber

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