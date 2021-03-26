Son dakika haber! Uşak'ta evde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi
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Son dakika haber! Uşak'ta evde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi

Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Uşak'ta evde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi

Son dakika gelişmesine göre Uşak'ta evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Bahçeli Sokak'ta iki katlı apartmanın bodrum katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde yalnız oldukları öğrenilen ve dumandan etkilenen 3 yaşındaki D.E.Y. ile 4 yaşındaki M.Y. komşuların yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocukların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İtfaiyenin söndürdüğü yangında evde bulunan iki kuş da telef oldu.

Anne H.Y'nin evin karşısındaki hastaneye gittiği, çocuklarının yanında bulunan yakınının alışveriş için dışarıya çıktığı sırada yangının çıktığı iddia edildi.

Uşak İtfaiye Müdürü Kudret Aydın, bir odası kullanılamaz hale gelen evde inceleme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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