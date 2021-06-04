Son dakika haber: Uşak'ta "En İyi Narkotik Polisi: Anne" semineri verildi
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Son dakika haber: Uşak'ta "En İyi Narkotik Polisi: Anne" semineri verildi

Son dakika haber: Uşak'ta 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' semineri verildi
Anadolu Ajansı / Orhan Sunal - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "En İyi Narkotik Polisi: Anne" isimli seminerde, annelere uyuşturucu ve madde bağımlılığı konusunda eğitim verildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "En İyi Narkotik Polisi: Anne" isimli seminerde, annelere uyuşturucu ve madde bağımlılığı konusunda eğitim verildi.

Banaz Belediye Kültür Sarayı'nda verilen seminerde, günümüz dünyasının en önemli sorunlarından biri olan uyuşturucu madde kullanımının kişiye olan nörolojik etkileri ve buna bağlı olarak farklı suçlarla karşılaşılması ile beraberinde ortaya çıkan toplumsal güvenlik sorunları ele alındı.

Konferansta katılımcı annelere, uyuşturucu madde nedir, madde bağımlılığı, uyuşturucuya başlama nedenleri ve bağımlılık döngüsü gibi konular anlatıldı.

Ailelerin bu konuda dikkatli olması gerektiğini belirtilirken İçişleri Bakanlığı tarafından uyuşturucuyla mücadele için kurulan "UYUMA" uygulamasının nasıl kullanıldığı anlatıldı.

Son dakika haber: Uşak'ta 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' semineri verildi
Son dakika haber: Uşak'ta 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' semineri verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal

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