Son dakika haber | Uşak'ta bir kişi evinde ölü bulundu
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Son dakika haber | Uşak'ta bir kişi evinde ölü bulundu

Son dakika haber | Uşak'ta bir kişi evinde ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Uşak'ta 49 yaşındaki Sadık Demirci evinde ölü bulundu.

Uşak'ta 49 yaşındaki Sadık Demirci evinde ölü bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iki katlı bir binanın birinci katında yalnız yaşayan Sadık Demirci'ye ulaşamayan yakınları belirtilen adrese gitti.

Evin anahtarının giriş kapısının üzerine takılı olduğunu fark eden yakınları, içeri girdiklerinde Demirci'yi koridorda yatar vaziyette gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Demirci'nin hayatını kaybettiği tespit etti.

Vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanılmayan Demirci'nin cenazesi otopsi için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Almanya'da yaşayan Demirci'nin yaklaşık 15 gün önce memleketi Uşak'a geldiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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