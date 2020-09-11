Son dakika haber: Uşak'ta bir kadın eşini öldürdü Son dakika gündem haberi: Uşak'ın Banaz ilçesinde eşini uyuduğu sırada baltayla öldüren kadın tutuklandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde eşini uyuduğu sırada baltayla öldüren kadın tutuklandı.

Şehitler Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde ikamet eden N.A. (48), polisi arayarak eşini öldürdüğü ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, baltayla yaralanan İbrahim Arıkum'un (57) hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, incelemenin ardından Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan N.A'nın ilk ifadesinde, eşiyle sürekli tartıştıklarını, kendisine hakaret ettiğini, uyuduğu sırada baltayla öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA