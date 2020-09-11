Son dakika haber: Uşak'ta bir kadın eşini öldürdü
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Son dakika haber: Uşak'ta bir kadın eşini öldürdü

Son dakika gündem haberi: Uşak'ın Banaz ilçesinde eşini uyuduğu sırada baltayla öldüren kadın tutuklandı.

Son dakika haber: Uşak'ta bir kadın eşini öldürdü
11.09.2020 21:27 | Son Güncelleme: 11.09.2020 21:58

Uşak'ın Banaz ilçesinde eşini uyuduğu sırada baltayla öldüren kadın tutuklandı.

Şehitler Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde ikamet eden N.A. (48), polisi arayarak eşini öldürdüğü ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, baltayla yaralanan İbrahim Arıkum'un (57) hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, incelemenin ardından Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan N.A'nın ilk ifadesinde, eşiyle sürekli tartıştıklarını, kendisine hakaret ettiğini, uyuduğu sırada baltayla öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

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