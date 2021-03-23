Son dakika haber: Uşak'ta 2 otomobilde 2 kilo 903 gram esrar ele geçirildi

Uşak'ta polis ekiplerince 2 otomobilde 2 kilo 903 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine 2 otomobili durdurdu.

Otomobillerdeki aramada, 2 kilo 903 gram esrar ile bir miktar sentetik uyuşturucu, hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Araçlardaki 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık