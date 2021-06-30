Son dakika haber: Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 1'i tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Uşak ve Antalya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol kaydıyla olmak üzere 7'si serbest bırakıldı.