Son dakika haber... Urla'da otluk alan yangını Son dakika haberi: İZMİR'in Urla ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın, orman işçilerinin karadan müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

İZMİR'in Urla ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın, orman işçilerinin karadan müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

Urla ilçesinde bulunan otluk alanda, dün akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 arazöz ve 3 dozer ile orman işçileri sevk edildi. Yangın, karadan müdahale sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA