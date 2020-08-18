Son dakika haber! Üretim kısıntısına uyum yüzde 95'i bulunca petrol yükseldi Son dakika habere göre Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu, üretim kısıntısına uyumun yüzde 95'i bulduğunu açıklamasının ardından petrol fiyatları yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu, üretim kısıntısına uyumun yüzde 95'i bulduğunu açıklamasının ardından petrol fiyatları yükseldi.

OPEC+ Birleşik Teknik Komitesi'nden yapılan açıklamada, üretim kısıntısına OPEC üyelirinin uyumu yüzde 95'i bulurken, OPEC üyesi olmayan üretici ülkelerin kısıntıya uyumu da yüzde 96 olduğunun altı çizildi.

OPEC+ Birleşik Teknik Komitesi Çarşamba günü toplanarak, üretim kısıntısına ilişkin gelişmeleri ve önümüzdeki döneme ilişkin programı görüşecek.

Birleşik Teknik Komite'nin açıklamasının ardından, Brent petrolün varil fiyatı 1.27 artışla 46.39 dolara kadar yükselirken, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.02 artışla uzun zamandır ilk kez 43 doları aşarak 43.11 dolara yükseldi.

Kaynak: DHA