Son dakika haber | Ürdünlü emekli asker, kendi imkanlarıyla ürettiği cihazın felçli hastalara umut olmasını istiyor

Ürdün'de emekli asker Munir ez-Zevahire, kısıtlı imkanlarla prototipini yaptığı cihazla felçli hastaların hareket etmesini sağlamayı ve onlar için umut ışığı olmayı temenni ediyor.

Sağlam bir iradeyle başarılamayacak hiçbir şey olmadığını söyleyen Zevahire, AA muhabirine, kendi imkanlarıyla ürettiği cihaz hakkında bilgi verdi.

Zerka kentinin Birin bölgesinde yaşayan Zevahire, ordudan emekli olduğunu, rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji alanlarında çeşitli kurslara katılarak eğitimler aldığını aktardı.

Askerlikte aldığı kurs ve deneyimler ilham kaynağı oldu

Zevahire, omurilik hastalarının yeniden hareket etmesine yardımcı olan bir cihaz tasarlama fikrinin, askerlik sürecinde aldığı kurs, deneyim ve elde ettiği birikim sayesinde ortaya çıktığını söyledi.

"İhtiyaç, bütün icatların anasıdır" sözünden yola çıktığını anlatan Zevahire, çok sevdiği bir akrabasının düşme sonucu tamamen felç olduğunu ve maddi yetersizlikten dolayı gerekli cihazı alamadığını aktararak, serüvenine bu şekilde başladığını ifade etti.

Zevahire, "Kuzenlerimden biri üç buçuk yıl önce yüksek bir bölgeden düşerek omurgasını kırdı. Düşme sonucu felç oldu. Bir buçuk yıl sonra ayak parmaklarına iğne batırınca karıncalanma hissettiğini anladım ve iyileşmesi için bir umut olduğu kanaatine vardım." dedi.

Kuzeni için hareket etmesine yardımcı olacak bir cihaz aramaya çalıştığını aktaran Zevahire ancak buldukları cihazların fiyatlarının çok yüksek olduğunu ve maddi yetersizlikten dolayı alamadıklarını dile getirdi.

Cihazın tasarımı ve kullandığı ekipmanla ilgili olarak Zevahire, bozuk bir koşu bandının zemin kısmını kullandığını, gövde kısmını demir borular ve hastanın vücudunu hareket ettirmesine yardımcı olacak küçük hidrolik krikolardan tasarladığını anlattı.

Cihazı kullanan kişilerde iyileşme görüldü

Zevahire, cihazı görenlerin ilk etapta ilkel ve basit oluşundan ötürü hiçbir sonuç alınamayacağı önyargısını taşıdığını ifade etti.

"Cihaz 400 kilograma kadar ağırlık taşıyor. Hastanın ayak ve ellerini çalıştırmasında, pelvis bölgesini güçlendirmesinde yardımcı oluyor. Ayrıca hastanın esneme egzersizleri yapması ve ayakta durabilmesine yardımcı oluyor." ifadelerini kullanan Zevahire, cihazı bir süredir kullanan kuzeni ve 4 kişinin durumlarında iyileşme görüldüğünü söyledi.

Zevahire, cihazından şöhret veya maddi kazanç elde etme isteği duymadığını, özel ihtiyaçları olan kişilere yardımcı olmak istediğini vurgulayarak, bunun için de ilgili kurumlardan projesine destek beklediğini aktardı.