Son dakika haber... Ürdün ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
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Son dakika haber... Ürdün ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

10.03.2021 20:11 | Son Güncelleme: 10.03.2021 20:15
Son dakika haber... Ürdün ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Son dakika gündem haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Ürdün'de 5 bin 106'ya, Libya'da 2 bin 330'a yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Ürdün'de 5 bin 106'ya, Libya'da 2 bin 330'a yükseldi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 60 kişinin daha hayatını kaybettiği, 6 bin 649 yeni vaka tespit edildiği, 3 bin 827 kişinin de iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19'dan ölenlerin 5 bin 106'ya yükseldiği, hastalığa yakalananların 448 bin 851'e çıktığı, iyileşenlerin de 379 bin 305 kişi olduğu kaydedildi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 33 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 910 yeni vaka tespit edildiği, 926 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Son verilerle salgındaki toplam vefat sayısının 2 bin 330'a, vaka sayısının da 141 bin 598'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 128 bin 928 olduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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