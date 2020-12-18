Son dakika haber! Ürdün ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Son dakika haber! Ürdün ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

18.12.2020 22:29 | Son Güncelleme: 18.12.2020 22:32
Son dakika haber! Ürdün ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Son dakika haber: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Ürdün'de 3 bin 518'e, Libya'da 1346'ya yükselirken, Katar'da vaka sayısı arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Ürdün'de 3 bin 518'e, Libya'da 1346'ya yükselirken, Katar'da vaka sayısı arttı.

Ürdün Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı 22 can kaybının olduğu, 1708 kişide virüs tespit edildiği, 3 bin 160 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Salgında toplam can kaybının 3 bin 518'e, vaka sayısının da 271 bin 514'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısı ise 236 bin 550 olarak aktarıldı.

-Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 489 kişide virüs tespit edildiği bildirildi.

Son verilerle birlikte Libya'da toplam can kaybı 1346'ya ve vaka sayısı 93 bin 772'ye çıkarken, 63 bin 886 kişi sağlığına kavuştu.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 159 kişide virüs tespit edildiği duyuruldu.

Salgında bugüne kadar 242 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam vaka sayısı 141 bin 716'ya yükseldi, 139 bin 384 kişi sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Omar Alothmani

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