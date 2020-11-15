Son dakika haber! Ürdün ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 68, Cezayir'de 15 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 68, Cezayir'de 15 kişi hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle 68 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 373 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede toplam can kaybının 1772'ye, vaka sayısının 143 bin 678'e, iyileşenlerin sayısının ise 10 bin 639'a çıktığı aktarıldı.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 sebebi ile 15 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 860 yeni vaka tespit edildiğini, 434 kişinin iyileştiğini açıkladı.

Ülkede virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 154'e, vaka sayısı ise 67 bin 679'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 44 bin 633'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al