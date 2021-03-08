Son dakika haber: Ürdün, Tunus ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Ürdün, Tunus ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

08.03.2021 06:25 | Son Güncelleme: 08.03.2021 06:28
Son dakika haber: Ürdün, Tunus ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Edinilen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 35, Tunus'ta 34, Lübnan'da 33 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 35, Tunus'ta 34, Lübnan'da 33 kişi yaşamını yitirdi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 35 kişinin daha hayatını kaybettiği, 6 bin 302 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19'dan ölenlerin 4 bin 935'e yükseldiği, hastalığa yakalananların 427 bin 717'ye çıktığı, iyileşenlerin de 367 bin 315 kişi olduğu kaydedildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 34 kişinin Kovid-19'dan öldüğü, yapılan testlerden 676 kişinin de pozitif olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Buna göre, salgından ölenlerin sayısı toplam 8 bin 201, virüse yakalananların sayısı 237 bin 704, iyileşenlerin sayısı ise 202 bin 399 oldu.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ülkede 33 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, 377 kişi de salgına yakalandı.

Bugüne kadar ölenlerin sayısının 5 bin 46 olduğu belirtilen açıklamada, 395 bin 588 kişinin virüse yakalandığı bunlardan 310 bin 294 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ziya Selçuk Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Balcı Demet Akalın Hakan Taşıyan Esra Dermancıoğlu
Spor Mustafa Er Cüneyt Çakır Ünal Karaman Mustafa Yumlu Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Ürdün, Tunus ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 06:28:48. #1.14#
title