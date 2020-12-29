Son dakika haber | Ürdün, Lübnan ve Cezayir'de Kovid-19'dan ölümler arttı
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Son dakika haber | Ürdün, Lübnan ve Cezayir'de Kovid-19'dan ölümler arttı

29.12.2020 21:35 | Son Güncelleme: 29.12.2020 21:38
Son dakika haber | Ürdün, Lübnan ve Cezayir'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 23, Lübnan'da 21, Cezayir'de 8 kişi yaşamını yitirdi, Kuveyt'te ise vaka sayısı arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 23, Lübnan'da 21, Cezayir'de 8 kişi yaşamını yitirdi, Kuveyt'te ise vaka sayısı arttı.

Ürdün Sağlık Bakanlığı, salgında 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 1645 yeni vaka tespit edildiğini, 2 bin 561 hastanın ise iyileştiğini duyurdu.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 801'e, vaka sayısı 291 bin 393'e, iyileşenlerin sayısı da 266 bin 622'ye yükseldi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 21 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 298 yeni vaka tespit edildiği, 1091 hastanın ise iyileştiği bildirildi.

Son verilerle toplam can kaybının 1430'a, vaka sayısının 175 bin 118'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 125 bin 473'e çıktığı kaydedildi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan 8 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 357 yeni vaka tespit edildiğini, 336 kişinin ise iyileştiğini açıkladı.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 745'e, vaka sayısı da 98 bin 988'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 66 bin 550'ye ulaştı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 236 yeni vaka tespit edildiği, 248 hastanın ise iyileştiği duyuruldu.

Son verilerle vaka sayısının 150 bin 93'e, iyileşen hasta sayısının ise 146 bin 56'ya çıktığı belirtilen açıklamada, şu ana kadar virüs kaynaklı can kaybının 932 olduğu hatırlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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