Son dakika haber! Ürdün, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da protestoculara müdahalesinde 9 Filistinliyi yaralamasını kınadı

Son dakika haberler: Ürdün, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da, aşırı sağcı Yahudilerin provokatif "bayrak yürüyüşü"nde Hazreti Muhammed'e hakaret etmesini protesto edenlere müdahale ederek 9 Filistinliyi yaralamasını "Mescid-i Aksa'nın kutsallığının ve orada namaz kılanların emniyetinin açık ihlali"...

Ürdün, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da, aşırı sağcı Yahudilerin provokatif "bayrak yürüyüşü"nde Hazreti Muhammed'e hakaret etmesini protesto edenlere müdahale ederek 9 Filistinliyi yaralamasını "Mescid-i Aksa'nın kutsallığının ve orada namaz kılanların emniyetinin açık ihlali" olarak değerlendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, olayı "Mescid-i Aksa'nın kutsallığının ve orada namaz kılanların emniyetinin açık ihlali" olarak değerlendirdi.

Fayiz, Doğu Kudüs'te işgalci güç olarak bulunan İsrail yönetiminden, Mescid-i Aksa'daki tarihi ve yasal statüko ile Kudüs Vakıflar İdaresinin yetkisine saygı göstermesini istedi.

Sözcü Fayiz, İsrail yönetiminden, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı kalmasını, saldırı ve ihlallerden vazgeçmesini talep etti.

İsrail polisinin, bugün Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed'e hakaretini protesto eden Filistinlilere "plastik mermi ve ses bombasıyla" müdahalesinde 9 Filistinli yaralanmıştı. Yaralılardan bazılarının darbedildiği ve 3 Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı.

Aşırı sağcı Yahudiler, 15 Haziran'da İsrail polisinin korumasında Şam Kapısı'nda "bayrak yürüyüşü" düzenlemiş, yürüyüş sırasında Hazreti Muhammed'e hakaret etmişlerdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al