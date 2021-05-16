Son dakika haber: Ürdün: İsrail'in Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini göçe zorlaması savaş suçu

Son dakika haberler... Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini göçe zorlamasının uluslararası toplumun işlenmesine müsaade etmediği bir savaş suçu olduğunu belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini göçe zorlamasının uluslararası toplumun işlenmesine müsaade etmediği bir savaş suçu olduğunu belirtti.

Safedi, dışişleri bakanları düzeyinde düzenlenen Filistin konulu İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı.

Ürdün olarak Filistinlilere ve Mescid-i Aksa'ya destek için gerekli her türlü adımı atacaklarını söyleyen Safedi, "İİT'nin bu toplantısı, İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te, Gazze'de ve tüm Filistin topraklarında gerçekleştirdiği hukuksuz, gayri ahlaki ve insanlık dışı saldırılarına karşı İslam dünyasının bir olduğu mesajını veriyor." dedi.

Safedi, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini göçe zorlamasının uluslararası toplumun işlenmesine müsaade etmediği bir savaş suçu olduğunu vurguladı.

İsrail'in bölgeyi daha fazla çatışma ve gerginliğe sürüklediğine dikkati çeken Safedi, Tel Aviv'in tüm adil ve kapsamlı barış fırsatlarını da tehdit ettiğini belirtti.

Safedi, Kudüs'ün ve kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü değiştirme çabalarının uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al