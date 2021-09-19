Son dakika haber! Ürdün Genelkurmay Başkanı ile Esed rejimi Savunma Bakanı, iki ülke sınır güvenliğini ele aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Ürdün Genelkurmay Başkanı ile Esed rejimi Savunma Bakanı, iki ülke sınır güvenliğini ele aldı

AA / Laith Al - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Ürdün Genelkurmay Başkanı ile Esed rejimi Savunma Bakanı, iki ülke sınır güvenliğini ele aldı

Son dakika gündem haberi: Ürdün Genelkurmay Başkanı Yusuf el-Huneyti, Beşşar Esed rejimi Savunma Bakanı Ali Abdullah Eyyüb ile iki ülke sınır güvenliğini görüştü.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Yusuf el-Huneyti, Beşşar Esed rejimi Savunma Bakanı Ali Abdullah Eyyüb ile iki ülke sınır güvenliğini görüştü.

Ürdün ordusunun resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Huneyti, resmi temaslarda bulunmak üzere Amman'da bulunan Eyyüb ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki sınır güvenliğinin sağlanması için yürütülen çalışmalar, Suriye'nin güneyindeki durum, terörle mücadele başta uyuşturucu olmak üzere sınırdaki kaçakçılık operasyonlarıyla mücadele için yürütülen ortak çalışmalar ele alındı.

İki ülke arasındaki sınır güvenliği alanında daha fazla koordinasyon sağlanması amacıyla gerçekleştirilen görüşmede taraflar, ilerleyen zamanlarda istişare ve koordinasyonun süreceğini vurguladı.

Açıklamada, Eyyüb'ün Ürdün'e ne zaman geldiği ve Kral 2. Abdullah ile görüşüp görüşmeyeceğine dair bilgi paylaşılmadı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da 23 Ağustos'ta gerçekleştirdiği görüşmede Putin, "Ürdün-Suriye ilişkilerinde normalleşmenin önemine işaret etmişti. Suriye Savunma Bakanının ziyareti, bu görüşmeden yaklaşık 4 hafta sonra gerçekleşmiş oldu.

AA / Laith Al - Son Dakika Haberleri
Kovid-19 aşılarının geçerli olduğu ülkeler artık HES uygulamasından görülebilecek

Kovid-19 aşılarının geçerli olduğu ülkeler artık HES uygulamasından görülebilecek
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Meral Akşener
Magazin Demet Akalın Eser Yenenler Fuat Oktay
Spor Sergen Yalçın Marcao Abdullah Avcı Hamit Altıntop
Tüm Haberler Gazeteler Rüya Tabirleri Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! Ürdün Genelkurmay Başkanı ile Esed rejimi Savunma Bakanı, iki ülke sınır güvenliğini ele aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 22:25:12. #1.11#