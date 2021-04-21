Son dakika haber... Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'den Ramallah'a sürpriz ziyaret

Son dakika haberine göre Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine sürpriz bir ziyarette bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine sürpriz bir ziyarette bulundu.

İsrail işgali altındaki Filistin'in idari başkenti sayılan Ramallah'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Safedi, Ürdün'e ait bir helikopterle geldi.

Safedi'yi taşıyan helikopter, Ramallah'taki Filistin devlet başkanlık sarayının avlusuna indi.

Filistin makamlarından daha önce açıklanmayan söz konusu ziyaretin ayrıntılarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat