Son dakika haber: Ürdün'de "sigara fabrikası" adıyla bilinen yolsuzluk davasında karar 29 Eylül'de açıklanacak

Son dakika haber... Ürdün'de Devlet Güvenlik Mahkemesi, eski bakan ve iş adamlarının da adının karıştığı kamuoyunda "sigara fabrikası" olarak bilinen yolsuzluk davasında kararın 29 Eylül'de açıklanacağını duyurdu.

Ürdün'de Devlet Güvenlik Mahkemesi, eski bakan ve iş adamlarının da adının karıştığı kamuoyunda "sigara fabrikası" olarak bilinen yolsuzluk davasında kararın 29 Eylül'de açıklanacağını duyurdu.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan habere göre, basına açık olarak yapılan duruşmada, sanıklar ve sanık avukatları yazılı ve sözlü savunmalarını tamamladı.

Haberde, davaya ilişkin kararın 29 Eylül'de açıklanacağı aktarıldı.

Ürdün'de büyük yankı uyandıran sigara fabrikası davasında 54 kişi ve bağlantılı şirketler "yasa dışı yollarla ülkeye kaçak sigara sokmak ve yüksek meblağda vergi kaçakçılığı yapmak" suçlamasıyla yargılanıyor.

Yargılanan kişiler arasında bulunan Ürdün'ün tanınmış iş adamlarından Avni Muti, 18 Eylül 2018'de Türk makamlarınca yakalanarak Ürdün'e teslim edilmişti.

Sanıklar arasındaki eski bakanlardan Münir Uveys, eski Gümrük Genel Müdürü ve emekli Tümgeneral Vaddah el-Hammud ise kefaletle serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al